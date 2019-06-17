Челябинцы сами попросили власти установить шумозащитные экраны

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-17T09:47:49+03:00

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Известие об установке экранов вдоль дорог Челябинска горожане восприняли неоднозначно. Люди заявляют, что не хотят видеть из окон муть заграждения.

Челябинцы опасаются, что шумозащитные экраны не украсят город, как, например, строительные заборы. На них могут клеить афиши и объявления в стиле «Куплю волосы». У основания экранов будет копиться мусор.

На сайте госзакупок есть объявление об аукционе на монтаж. Цена вопроса — 49, 97 млн руб. Срок окончания работ — 30 ноября.

В понедельник, 17 июня, на аппаратном совещании мэр Владимир Елистратов заявил, что об установке шумозащитных конструкций просят горожане. Цена вопроса — 49,97 млн руб. Срок окончания работ — 30 ноября.

— Есть схема установки. Например, Меридиан. Есть еще улицы, я все их наизусть не помню, — сказал Елистратов. — Мнение жителей при этом монтаже мы и учитываем.

Кроме Меридиана в списке под монтаж — Бродокалмакский тракт, Новоградский пр., ул. Братьев Кашириных, ул. Дарвина, ул. Комарова, ул. Бажова, дорога между Мелькомбинатом и Университетской Набережной.

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ИСТОЧНИК KP.RU