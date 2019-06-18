Дети спасли от пожара детсад в Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:28 2019-06-18T04:28:35+03:00

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В воскресенье, 16 июня, пожарные приезжали к детским садам №116 и №99 в Магнитогорске. На небольшом участке между ними загорелись мусор и кусты.

— Тревогу подняли любопытные дети. Охраны в детсадах нет. УВД — за высоким забором. А ведь мог загорается склад детского сада. Весь квартал задыхался едким дымом. Спасибо пожарным отряда 23 — отозвались меньше, чем за пять минут, — рассказала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Наталья Аскарова.

Возникает вопрос: почему взрослые не отреагировали, если был едкий запах дыма?

— Вот это и возмущает: взрослые не отозвались даже на крики детей о пожаре! Я с годовалой внучкой побежала в садик и сообщила о ЧП, — ответила Наталья.

Подписчики группы предполагают, что возгорание произошло не само собой.

— Малолетки пух поджигают. Возле садика №145 тоже подожгли недавно. Чуть машины не загорелись, — прокомментировал Александр Усков.

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ИСТОЧНИК KP.RU