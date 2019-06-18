Чиновницу из Челябинской области оштрафуют за несвоевременный ответ журналистам

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-18T08:57:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественное движение «Гражданский патруль» осталось недовольно сроком ответа на свой запрос и обратилось с жалобой в прокуратуру. Теперь чиновнице из Аши грозит дисциплинарное взыскание и штраф, сообщает «Гражданский патруль».

В апреле общественники направили запрос в администрацию Аши с жалобой на незаконно размещенную уличную рекламу. Ответ получили лишь спустя месяц. Между тем, «Гражданский патруль» издает свою газету, потому имеет статус не только общественного движения, но еще и средства массовой информации. А на запросы СМИ власти должны отвечать в течение семи дней.

— Из администрации Ашинского муниципального района мы часто получаем отписки, что говорит о формальном отношении чиновников к своим обязанностям. Вероятно, такие ответы дают не только нашему движению, но и другим жителям района, что существенно подрывает авторитет государственной власти. Поэтому «Гражданский патруль» вынужден принуждать к открытости и гласности местное самоуправления. Надеемся, после данного инцидента чиновники будут внимательнее относиться к исполнению законодательства, — пояснил КП-Челябинск руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU