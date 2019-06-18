2019-06-18T12:02:57+03:00
Общество

Неравнодушных челябинцев приглашают в команду «Активный житель74»

Приложение с возможностью голосования по позитивным переменам в городе можно скачать в мобильник
Ольга АНТОНОВА
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Так выглядит заглавная страничка портала. Фото: cheladmin.ruТак выглядит заглавная страничка портала. Фото: cheladmin.ru
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Если вы мечтаете о позитивных изменениях в Челябинске, вам нужен портал «Активный житель74». Здесь каждый день запускаются новые голосования.

К примеру, по выбору корпоративного цвета нового подвижного состава челябинского общественного транспорта. Или — по площадке для проведения любимого многими фестиваля плодов и цветов, что уже 59 лет проходит в Металлургическом районе. Его можно провести в сквере по ул. Богдана Хмельницкого или в парке «Металлург». Что выбрали бы вы?

Войти на портал можно с помощью регистрации на сайте госуслуг. Приложение скачивается в мобильник .

Участие в предложенных голосованиях премируется начислением баллами. Баллы можно будет обменять на сувениры (бейсболки, кружки, футболки).

Кстати, наша система перекликается с очень успешным московским проектом «Активный гражданин». Он запущен по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина пять лет назад. В виртуальной команде — несколько миллионов москвичей. Жители столицы голосованием выбирают, например, вариант обновления Зеленого театра ВДНХ; решают, где быть волейбольным площадкам.

Здорово, если и челябинцы станут такими же активными!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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