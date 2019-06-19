ГОК, который хотел добывать руду в Челябинской области, на стадии стройки нанес 20 миллионов ущерба
В Миассе Челябинской области планировали построить горно-обогатительный комбинат. Там хотели добывать и перерабатывать железную руду. Однако местные жители и власти выступили против проекта.
Прокуратура также проверила планируемый объект. Его уже начинали строить. Делали это на землях сельскохозяйственного назначения, допустив ряд нарушений.
— Установлено, что участки используются с нарушением законодательства: нарушен почвенный слой, вырыт котлован, подготовлено свайное поле, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Ревизоры обратились в суд, чтобы обязать несостоявшегося застройщика привести земли в порядок. Специалисты оценили ущерб более чем в 20 млн руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU