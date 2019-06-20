После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-20T07:46:45+03:00

Люди вынуждены ходить на работу по железнодорожным путям

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Все это безобразие происходит на станции «Тамерлан». Село Варна в этом месте разделено на две части железной дорогой.

- Ежедневно нам приходится лазить под поезда, чтобы пройти: рабочие идут на работу, родители ведут детей в школу и в детские сады, — говорят жители в своем видеообращении.

После того, как видео попало в интернет, на место прибыли следователи.

- Уголовное дело открыто по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - прокомментировали в СК.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU