2019-06-20T07:37:15+03:00
Общество

Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло

Это показал последний социологический опрос
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Виртуальная Сеть захватывает ребенка, как капкан.Виртуальная Сеть захватывает ребенка, как капкан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Долгие летние каникулы — испытание нервной системы родителей. Дети пропадают в интернете, часами просиживая в смартфонах, планшетах и ноутбуках. Теплится, конечно, в душе слабая надежда, что Сеть нужна детишкам для пользы дела: «Евгения Онегина» прочитать, найти решение сложной задачи. Но куда как проще открыть ленту соцсети и водить бесцельно пальцем по монитору. А в интернете и дурной информации хватает.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у челябинцев о том, какого мнения о влиянии социальных сетей на подростков придерживаются они.

61,7 % считают, что соцсети оказывают на подростков больше негативного влияния, чем позитивного.

14,1 % уверены в том, что соцсети не влияют на подростков. Так считают недавние подростки, респонденты 18-24 лет.

18,1 % понятия не имеют об отношениях детей и соцсетей.

Оптимистами оказались 6 % опрошенных. Они считают, что плюсов в соцсетях больше, чем отрицательного. Как правило, это мужчины 25-44 лет.

Корреспонденту КП-Челябинск представитель лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова сообщила, что во всех научных статьях по теме минусов использования соцсетей подростками больше, чем плюсов.

На детей в интернете обрушивается спектр и реальных, и надуманных проблем. Детям, пропадающим в Сети, сложно выполнять повседневные задачи и грамотно распоряжаться собственным временем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В больницах Челябинской области остается пять пострадавших в страшной аварии на М-5
29 долгостроев в Челябинской области поможет достроить Фонд защиты прав дольщиков
Челябинцев просят передать показания электросчетчиков до 30 июня
После жалобы Путину от жителей села Варна Челябинской области СК возбудил уголовное дело
На главной площади Челябинска бесплатно сделают флюорографию, измерят давление и индекс массы тела
В Челябинске горожан приглашают протестировать беспилотный автомобиль
В магазинах Челябинска пропадают вещи покупателей, оставленные в камерах хранения
Появилось видео с места автокатастрофы пассажирского автобуса в Челябинской области
Из-за аварии рейсового автобуса в Челябинской области на трассе М-5 скопилась огромная пробка
Нескучные путешествия по Челябинской области можно скачать в смартфон
Шестеро выпускников в Челябинской области сдали сразу несколько ЕГЭ на 100 баллов
Ревизоры сообщили, что реконструкция аэропорта в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС отстает от графика
Ребенка убило током в Челябинской области
Житель Челябинской области бесплатно сдает дом на пару десятков лет
В Челябинске отстает от графика реконструкция аэродрома к саммитам
На пятки Бажовке наступает Бушуевский фестиваль
Директор завода в Челябинской области ответит в суде за уход от налогов на миллионы рублей
В Челябинской области 17-летняя девушка обокрала пивную
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в школах появились первые двухсотбалльники
Не покинули родные стены. Больше половины жителей пострадавшего дома в Магнитогорске не сменили место жительства
На пост губернатора Челябинской области претендует экс-омбудсмен Севастьянов
Юрист из Челябинска отказался заключать сделку о продаже девственности за айфон
Алексей Текслер завел страницы во ВКонтакте и Одноклассниках
Важную транспортную артерию Челябинска покрывают новым асфальтом
Алексей Текслер представил новеньких в своей команде
В Магнитогорске суд отправил за решетку карманника-виртуоза
В благоустройстве сквера на Алом поле в Челябинске примут участие заключенные
Проблемные дома Челябинской области достроят на деньги федерального бюджета