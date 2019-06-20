Челябинцы знают точно, что соцсети для детей — это зло

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-20T07:37:15+03:00

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Долгие летние каникулы — испытание нервной системы родителей. Дети пропадают в интернете, часами просиживая в смартфонах, планшетах и ноутбуках. Теплится, конечно, в душе слабая надежда, что Сеть нужна детишкам для пользы дела: «Евгения Онегина» прочитать, найти решение сложной задачи. Но куда как проще открыть ленту соцсети и водить бесцельно пальцем по монитору. А в интернете и дурной информации хватает.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у челябинцев о том, какого мнения о влиянии социальных сетей на подростков придерживаются они.

61,7 % считают, что соцсети оказывают на подростков больше негативного влияния, чем позитивного.

14,1 % уверены в том, что соцсети не влияют на подростков. Так считают недавние подростки, респонденты 18-24 лет.

18,1 % понятия не имеют об отношениях детей и соцсетей.

Оптимистами оказались 6 % опрошенных. Они считают, что плюсов в соцсетях больше, чем отрицательного. Как правило, это мужчины 25-44 лет.

Корреспонденту КП-Челябинск представитель лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова сообщила, что во всех научных статьях по теме минусов использования соцсетей подростками больше, чем плюсов.

На детей в интернете обрушивается спектр и реальных, и надуманных проблем. Детям, пропадающим в Сети, сложно выполнять повседневные задачи и грамотно распоряжаться собственным временем.

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ИСТОЧНИК KP.RU