2019-06-20T09:44:33+03:00
Общество

В Челябинской области предприниматели обязаны освободить землю возле озера Тургояк

Угодья на берегу незаконно использовали под базу отдыха
Ольга АНТОНОВА
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Озерный берег без разрешения захватили под базу отдыха.Озерный берег без разрешения захватили под базу отдыха.Фото: Татьяна Коркина
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Коммерсанты фирмы «Акваресурс» отлично устроились на Тургояке. На берегу уникального озера, памятника природы Челябинской области, они организовали полноценное место отдыха — с деревянными домиками, несколькими кафе. Все это хозяйство еще и забором огородили.

Прокуратура Миасса взялась за спасение экологи Тургояка, ведь земля под постройки занята незаконно. Аренды предприниматели не оплачивали.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, мировой судья Миасса удовлетворил иск региональной природоохранной прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного самовольным использованием земли.

Год назад, к слову, «Акваресурс» штрафовали по этому же повод на 540 тыс руб. Видимо, серый бизнес был так выгоден, что и штраф предпринимателей не остановил.

Теперь фирма должна полностью демонтировать все свои домики и посты, освободив землю.

Исполнительное производство находится на исполнении в службе судебных приставов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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