В Челябинской области предприниматели обязаны освободить землю возле озера Тургояк
Коммерсанты фирмы «Акваресурс» отлично устроились на Тургояке. На берегу уникального озера, памятника природы Челябинской области, они организовали полноценное место отдыха — с деревянными домиками, несколькими кафе. Все это хозяйство еще и забором огородили.
Прокуратура Миасса взялась за спасение экологи Тургояка, ведь земля под постройки занята незаконно. Аренды предприниматели не оплачивали.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, мировой судья Миасса удовлетворил иск региональной природоохранной прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного самовольным использованием земли.
Год назад, к слову, «Акваресурс» штрафовали по этому же повод на 540 тыс руб. Видимо, серый бизнес был так выгоден, что и штраф предпринимателей не остановил.
Теперь фирма должна полностью демонтировать все свои домики и посты, освободив землю.
Исполнительное производство находится на исполнении в службе судебных приставов
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