Стало известно, когда в Челябинск доставят Кубок Гагарина
Уже в конце этого месяца жители Челябинска смогут воочию лицезреть главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. До конца июня на Южный Урал его привезут воспитанники «Трактора» Никита Нестеров и Максим Шалунов, сообщает сайт «Первый областной».
По традиции, Кубок Гагарина возят по городам хоккеистов-победителей. А Никита Нестеров и Максим Шалунов отличились, играя в ЦСКА. Нестеров дошел до финала Кубка Гагарина, выступал за клубы Америки, а затем вернулся в ЦСКА. Шалунов также играл за американские клубы после «Трактора» и защищал честь «Сибири» и «Ермака».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU