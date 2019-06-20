Стало известно, когда в Челябинск доставят Кубок Гагарина

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-20T16:44:35+03:00

Три года назад Кубок Гагарина привозили в Магнитогорск. На фото хоккеист Евгений Тимкин. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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Уже в конце этого месяца жители Челябинска смогут воочию лицезреть главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. До конца июня на Южный Урал его привезут воспитанники «Трактора» Никита Нестеров и Максим Шалунов, сообщает сайт «Первый областной».

По традиции, Кубок Гагарина возят по городам хоккеистов-победителей. А Никита Нестеров и Максим Шалунов отличились, играя в ЦСКА. Нестеров дошел до финала Кубка Гагарина, выступал за клубы Америки, а затем вернулся в ЦСКА. Шалунов также играл за американские клубы после «Трактора» и защищал честь «Сибири» и «Ермака».

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