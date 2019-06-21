2019-06-21T14:13:01+03:00
Общество

Погода портится: чего ждать Челябинску в выходные

На Южный Урал идут грозы
Лидия ПЕСКОВА
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Над городом висят красивые облака. Художники уже готовы взяться за кисти. А синоптики понимают: узоры в небе — предвестник мокрой погоды. Уже в ближайшие дни в Челябинск вернутся дожди. Правда, в городе будет все так же жарко, сообщает Челябинский гидрометцентр.

В субботу, 22 июня: днем до +25 градусов, без осадков.

В воскресенье, 23 июня: уже до +30, кратковременные дожди и гроза.

Понедельник, 24 июня, будет похожим на воскресенье.

Вместе с грозой усилятся порывы ветра.

На юге области в выходные воздух прогреется еще больше — до +34 градусов.

Увы, со вторника температура пойдет на спад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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