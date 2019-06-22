СК начал проверку после падения бетонной плиты на трехлетнего ребенка в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-22T11:29:18+03:00

По словам очевидцев, плита весит 80 кг. Кадр из видео vk.com/ozersksecret

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Следователи проверяют обстоятельства, при которых трехлетний мальчик сломал ногу у одного из памятников в Озерске. Сейчас идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

— Установлено, что 19 июня родители ребенка обратились в больницу. Врачи поставили диагноз: закрытый перелом плюсневой кости правой стопы без смещения. После наложения лангеты мальчика отпустили домой, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Силовики разберутся, как и почему бетонная плита травмировала малыша. А также установят ответственных за содержание памятника.

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Обвалившаяся часть памятника сломала ногу трехлетнему ребенку в Челябинской области.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

ИСТОЧНИК KP.RU