2019-06-22T11:29:18+03:00
Происшествия

СК начал проверку после падения бетонной плиты на трехлетнего ребенка в Челябинской области

Обвалившаяся часть городского памятника сломала малышу ногу
Валентина ВАГАНОВА
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По словам очевидцев, плита весит 80 кг. Кадр из видео vk.com/ozersksecretПо словам очевидцев, плита весит 80 кг. Кадр из видео vk.com/ozersksecret
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Следователи проверяют обстоятельства, при которых трехлетний мальчик сломал ногу у одного из памятников в Озерске. Сейчас идет доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

— Установлено, что 19 июня родители ребенка обратились в больницу. Врачи поставили диагноз: закрытый перелом плюсневой кости правой стопы без смещения. После наложения лангеты мальчика отпустили домой, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Силовики разберутся, как и почему бетонная плита травмировала малыша. А также установят ответственных за содержание памятника.

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Обвалившаяся часть памятника сломала ногу трехлетнему ребенку в Челябинской области.Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

ИСТОЧНИК KP.RU

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