В Челябинске ужесточат контроль за маршрутками

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-22T18:57:21+03:00

По мнению депутатов, сейчас маршрутчики чувствуют свою безнаказанность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты предложили расширить перечень нарушений, за которые можно привлечь перевозчиков

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В Челябинской городской Думе предложили расширить список нарушений, за которые можно наказывать недобросовестных перевозчиков. По мнению депутатов, сейчас маршрутчики чувствуют свою безнаказанность, потому и ездят, как попало, не следят за машинами и нарушают схемы маршрутов.

— Сегодня город имеет право по решению суда аннулировать свидетельство об осуществлении перевозок с исполнителем только в одном случае — при неоднократном нарушении перевозчиком расписания движения. А именно, свыше 5 раз в месяц. Эти пять раз еще надо зафиксировать и составить протокол. То есть, у муниципалитета нет возможности вовремя пресекать нарушения транспортников и наказывать их, — говорит председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Поэтому депутаты предложили добавить к нарушению расписания еще три пункта, за которые перевозчика можно лишить свидетельства:

— если машиной управляет водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком;

— если автомобиль находится не в собственности у перевозчика;

— если нарушены требования, прописанные в свидетельстве об осуществлении перевозок: на линию вышел неисправный автомобиль, водитель изменил маршрут и прочее.

Решение об инициативе принято депутатами на заседании Думы. Скоро проект поступит в Заксобрание.

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ИСТОЧНИК KP.RU