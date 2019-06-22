2019-06-22T18:57:21+03:00
Общество

В Челябинске ужесточат контроль за маршрутками

Депутаты предложили расширить перечень нарушений, за которые можно привлечь перевозчиков
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
По мнению депутатов, сейчас маршрутчики чувствуют свою безнаказанность.По мнению депутатов, сейчас маршрутчики чувствуют свою безнаказанность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Челябинской городской Думе предложили расширить список нарушений, за которые можно наказывать недобросовестных перевозчиков. По мнению депутатов, сейчас маршрутчики чувствуют свою безнаказанность, потому и ездят, как попало, не следят за машинами и нарушают схемы маршрутов.

— Сегодня город имеет право по решению суда аннулировать свидетельство об осуществлении перевозок с исполнителем только в одном случае — при неоднократном нарушении перевозчиком расписания движения. А именно, свыше 5 раз в месяц. Эти пять раз еще надо зафиксировать и составить протокол. То есть, у муниципалитета нет возможности вовремя пресекать нарушения транспортников и наказывать их, — говорит председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Поэтому депутаты предложили добавить к нарушению расписания еще три пункта, за которые перевозчика можно лишить свидетельства:

— если машиной управляет водитель, не заключивший трудовой договор с организацией-перевозчиком;

— если автомобиль находится не в собственности у перевозчика;

— если нарушены требования, прописанные в свидетельстве об осуществлении перевозок: на линию вышел неисправный автомобиль, водитель изменил маршрут и прочее.

Решение об инициативе принято депутатами на заседании Думы. Скоро проект поступит в Заксобрание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске пациентам с сахарным диабетом бесплатно установят инсулиновые помпы
В Челябинской области работник украл с предприятия стройматериалов на 250 тысяч рублей
В микрорайоне «Парковый» в Челябинске открыли памятник защитнику Отечества
В центре Челябинска мотоциклист влетел в автомобиль такси
На Южном Урале ожидается жара до +34 градусов
Семья из Челябинской области обнаружила под капотом машины пять новорожденных котят
В Челябинской области пятый день разыскивают 83-летнего пенсионера
СК начал проверку после падения бетонной плиты на трехлетнего ребенка в Челябинской области
Появилось видео столкновения рейсового автобуса и бензовоза на трассе в Челябинской области
При пожаре в многоэтажке в центре Челябинска пострадали жильцы
Алексей Текслер обозначил свою позицию по строительству Томинского ГОКа
Мэру Челябинска сегодня исполнилось 59 лет
Студентку на «Mercedes», сбившую насмерть пешехода в Челябинске, не стали отправлять под домашний арест
Для рыбаков Челябинской области открылась «горячая линия»
В Магнитогорске осудили бывшего начальника управления культуры
Автомобилистка сбила 11-летнего школьника на велосипеде в Челябинской области
Погода портится: чего ждать Челябинску в выходные
Челябинцы вновь заметили мертвую рыбу на берегах Шершней
Алексей Текслер переводит ремонт и содержание дорог на долгосрочные контракты