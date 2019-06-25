2019-06-25T04:40:02+03:00
Общество

«Осторожно! Я тупая!»: жителей Челябинской области рассмешило признание девушки на BMW

Все решили, что она умная
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Забавная наклейка на авто. Фото: vk.com/chel_kopЗабавная наклейка на авто. Фото: vk.com/chel_kop
Изменить размер текста:

По Копейску ездит девушка на белом BMW. На заднем стекле автомобиля — наклейка с надписью «Осторожно! Я тупая!» Чистосердечное признание автоледи веселит автомобилистов. Кто-то даже сфотографировал ее машину и выложил во «Вконтакте».

— Дама на BMW! Видимо, не такая уж и тупая, — отреагировал на фото подписчик группы «Копейск [В]Теме» Вячеслав.

— Наверное, права недавно получила и таким образом решила предупредить, — прокомментировала Наталья Лунина.

— Умная женщина с хорошим чувством юмора! — написала Екатерина Нарядова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Челябинска напугали пожарные машины на Алом поле
На экс-сотрудника МВД, который специально сбил двоих в Челябинске, завели уголовное дело
На Южном Урале пропала мама с двухлетним сыном
Девять пострадавших: в Челябинской области столкнулись две легковушки
Житель Челябинска ударил полицейского телевизором по голове
В Челябинске «Яндекс.Такси» попало под трамвай
Фанатов «Гарри Поттера» из Челябинской области развели на деньги
Власти Челябинска планируют увеличить штрафы за незаконную торговлю
В Челябинске на полтора месяца ограничат движение по улице Гагарина
В Челябинске на площади Революции столкнулись пять иномарок
В центре Челябинска на ходу вспыхнул автомобиль такси
МЧС предупреждает о грозах и граде на Южном Урале
КамАЗ сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске
«В ЗАГС на тягачах»: свадебный кортеж из большегрузов в Челябинской области попал на видео
В Челябинске 25 июня стартует третий этап опрессовок: список домов, которые останутся без горячей воды
Школьники из Челябинска отличились на олимпиаде по робототехнике в Иннополисе
Свадебный фотограф и отставной военный заявились на выборы губернатора Челябинской области
Деньги, собранные «всем миром», раздали жителям рухнувшего подъезда в Магнитогорске