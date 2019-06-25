«Осторожно! Я тупая!»: жителей Челябинской области рассмешило признание девушки на BMW

СЕГОДНЯ 04:40 2019-06-25T04:40:02+03:00

Все решили, что она умная

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По Копейску ездит девушка на белом BMW. На заднем стекле автомобиля — наклейка с надписью «Осторожно! Я тупая!» Чистосердечное признание автоледи веселит автомобилистов. Кто-то даже сфотографировал ее машину и выложил во «Вконтакте».

— Дама на BMW! Видимо, не такая уж и тупая, — отреагировал на фото подписчик группы «Копейск [В]Теме» Вячеслав.

— Наверное, права недавно получила и таким образом решила предупредить, — прокомментировала Наталья Лунина.

— Умная женщина с хорошим чувством юмора! — написала Екатерина Нарядова.

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ИСТОЧНИК KP.RU