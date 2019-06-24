«Будто Ницца»: 7 поразительных снимков Магнитогорска с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-24T07:53:15+03:00

Фотограф из Екатеринбурга снял город металлургов с дрона

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Эти фотографии уже облетели интернет и собрали тысячи лайков. Таким Магнитогорск, вероятно, не видели даже сами жители: лаконичный, гармоничный, аккуратный, с множеством зелени. Словно не город металлургов, а сказочная Ницца!

Фото: Василий Яковлев

Надпись 1929 в парке - год основания города, который в этом месяце отмечает свое 90-летие. Фото: Василий Яковлев

Атмосферные фото Магнитогорска сделал фотограф из Екатеринбурга Василий Яковлев. Он известен своими пейзажами с дрона.

Дороги Магнитогорска. Фото: Василий Яковлев

Василий приезжал в южноуральский город на «Фотофест 2019», выступал на нем спикером, читал лекцию, посвященную применению дронов в художественной фотографии. А заодно поснимал окрестности.

Парк Победы в Магнитогорске. Фото: Василий Яковлев

Монумент "Тыл - фронту". Фото: Василий Яковлев

— Магнитогорск — красивый город. В нем впечатляет многое: прекрасно сохранившаяся величественная сталинская архитектура, большое количество парков с обилием зелени, чистая благоустроенная набережная с классным пляжем, могучая река Урал. С высоты городской пляж не узнать, ну прямо Ницца, а не Магнитогорск, — говорит фотограф.

Больше фото можно посмотреть на странице Василия.

А какие дороги... Фото: Василий Яковлев

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