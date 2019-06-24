Власти Челябинска планируют увеличить штрафы за незаконную торговлю

СЕГОДНЯ 20:24 2019-06-24T20:33:28+03:00

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С наступлением лета челябинские улицы снова заполонили нелегальные палатки и киоски. В городе регулярно проводятся рейды по борьбе с незаконной торговлей. Кого уличат — штрафуют на пять тысяч. За пять месяцев этого года уже составлено 249 протоколов. В прошлом году их было 800.

Городские власти предложили увеличить штрафы за незаконную торговлю. По словам начальника городского управления торговли Сергея Березуева, чтобы повысить эффективность борьбы с незаконными киосками и стихийными рынками, нужно на законодательном уровне разрешить изъятие у торговцев продуктов питания. Он уже выступал с такой инициативой, но депутаты отклонили предложение. Сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании в мэрии он вновь поднял этот вопрос.

— Я прошу вас собрать мнения экспертов, опыт других городов и повторно направить обращение в Думу. Вернемся к ужесточению наказаний для незаконных торговцев еще раз, — ответил председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров.

Для пенсионеров-садоводов и сельхозпроизводителей в городе создали 586 специальных торговых мест. Они располагаются на рынках, торгово-выставочных площадках и у торговых комплексов. Арендную плату с пожилых людей тут не берут, а для сельхозпредприятий действуют льготы.

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ИСТОЧНИК KP.RU