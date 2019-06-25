2019-06-25T10:59:53+03:00
Общество

Житель Зауралья получил 60 чужих штрафов ГИБДД

Мужчина чуть не остался без средств к существованию
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Новый владелец авто лихачил ан дорогах, а штрафы приходили бывшему хозяину.Новый владелец авто лихачил ан дорогах, а штрафы приходили бывшему хозяину.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жителю Половинского района Курганской области пришло 60 штрафов за нарушения, которых он не совершал. Первые «письма счастья» стали появляться в почтовом ящике после того, как мужчина продал машину. Новый владелец оказался человеком непорядочным: автомобиль на себя не переоформил и на учет его не поставил. При этом он регулярно лихачил на дорогах. А штрафы ГИБДД приходили бывшему хозяину.

Когда долг перевалил за 40 тысяч рублей, а на работу пришло постановление об удержании денег из зарплаты, зауралец не выдержал и отправился по инстанциям в поисках справедливости.

Он доказал, что машина была продана. Сейчас все штрафы перенаправлены на имя нового автовладельца.

— В практике судебных приставов встречаются случаи, когда человек, признанный должником, на самом деле не имеет задолженностей, а просто опрометчиво совершил незарегистрированную сделку. Так вышло и с жителем Половинского района, который продал автомобиль по доверенности, положившись на честность покупателя, — отметили в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Совет "КП"

— Чтобы не попасть в подобную ситуацию, необходимо через 10 дней после продажи машины обратиться в ГИБДД за справкой о регистрации транспортного средства. Если выяснится , что ваш автомобиль все еще зарегистрирован на вас, то надо обратиться с заявлением о снятии транспортного средства с учета. Процедура стоит 350 рублей. Многие знают это правило, но чаще всего надеются на порядочность покупателя, полагая, что он сам заинтересован переоформить купленный автомобиль на себя, — говорит юрист Наталья Волгина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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