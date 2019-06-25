Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-25T12:02:38+03:00

В обмен на мзду служащий незаконно оформил на бизнесмена помещение

Изменить размер текста: A A

Вскоре в суде будут отвечать двое бывших сотрудников Росреестра. Подельников обвиняют в коррупции. Один получил взятку, а второй выступил посредником. По версии следствия, к нелегальным услугам служащих решил прибегнуть директор одной челябинской фирмы.

Он передал две взятки: в 30 и 500 тысяч рублей. В обмен на деньги специалист Росреестра зарегистрировал на нужного человека два объекта недвижимости.

— Сегодня в отношении бывших сотрудников собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

За получение взятки грозит до восьми лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU