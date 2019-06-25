2019-06-25T12:02:38+03:00
Общество

Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку

В обмен на мзду служащий незаконно оформил на бизнесмена помещение
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудники Росреестра ответят за взятки. Фото: Иван ВИСЛОВСотрудники Росреестра ответят за взятки. Фото: Иван ВИСЛОВ
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Вскоре в суде будут отвечать двое бывших сотрудников Росреестра. Подельников обвиняют в коррупции. Один получил взятку, а второй выступил посредником. По версии следствия, к нелегальным услугам служащих решил прибегнуть директор одной челябинской фирмы.

Он передал две взятки: в 30 и 500 тысяч рублей. В обмен на деньги специалист Росреестра зарегистрировал на нужного человека два объекта недвижимости.

— Сегодня в отношении бывших сотрудников собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

За получение взятки грозит до восьми лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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