Сотрудники Росреестра из Челябинска пойдут под суд за взятку
Вскоре в суде будут отвечать двое бывших сотрудников Росреестра. Подельников обвиняют в коррупции. Один получил взятку, а второй выступил посредником. По версии следствия, к нелегальным услугам служащих решил прибегнуть директор одной челябинской фирмы.
Он передал две взятки: в 30 и 500 тысяч рублей. В обмен на деньги специалист Росреестра зарегистрировал на нужного человека два объекта недвижимости.
— Сегодня в отношении бывших сотрудников собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
За получение взятки грозит до восьми лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU