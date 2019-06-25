2019-06-25T14:25:18+03:00
Общество

Место жертвоприношений древних нашли в Челябинской области

Часть находок выставят в музее
Андрей АБРАМОВ
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Под менгирами были расположены жертвенники.Под менгирами были расположены жертвенники.
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Ученые ЧелГУ отправились в очередную археологическую экспедицию и обнаружили уникальный мегалитический ритуальный комплекс. Мегалитический — значит состоящий из мегалитов, огромных камней на подобие тех, что встречаются на острове Веры на Тургояке или британском Стоунхендже.

Ритуальный комплекс находился на территории современного Пластовского района. Его использовали в бронзовом веке. На Урале он начался за две тысячи лет до нашей эры.

— Комплекс состоял из четырех менгиров — грубо обработанных каменных глыб — и небольшого кургана. Расположение объектов имеет явный астрономический смысл: они ориентированы на значимые астрономические события и вершины окрестных гор. Под менгирами обнаружены жертвоприношения коровы, лошади, мелкого рогатого скота и трупосожжения людей. Найдены остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур, — сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Все коллекции с раскопок могильника поступят в музей археологии и этнографии ЧелГУ. Новые экспонаты можно будет увидеть на выставке осенью 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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