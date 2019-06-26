Челябинцы все чаще болеют описторхозом

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-26T06:35:12+03:00

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Носителей опасного заболевания — описторхоза — увидишь только в микроскоп. Паразиты длиной 6-13 мм живут в тканях рыбы семейства карповых (язь, елец, лещ, сазан, вобла, чебак, карась, линь и др).

Описторхоз провоцирует болезни поджелудочной железы, анемию, вызывает аллергию. В желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы образуются камни.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Челябинской области бьют тревогу. За пять месяцев года в Челябинске вырос уровень заболеваемости описторхозом. Каждый год в городе регистрируется от 80 до 110 случаев. В июне в больницу угодили 24 человека.

Есть в регионе водоемы, неблагополучные по больной рыбе: бассейны рек Уй, Увелка. Опасна рыба из ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Томской, Курганской областей.

Роспотребнадзор предупреждает: лучшее средство профилактики — тщательная проварка и прожарка представителей семейства карповых.

Нельзя подхватить описторхоз через рыбу горячего копчения. Безопасна и соленая, если вся засыпана мелкой солью. Паразиты погибнут на 3-4 сутки. Холодное копчение не дает гарантии обезвреживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU