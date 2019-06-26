В Челябинске покрестили детей, которые живут с мамами за колючей проволокой

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-26T07:27:00+03:00

Таинство крещения состоялось по всем канонам. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

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Говорят, близость бога и бренность жизни за решеткой ощущаются особо остро. Поэтому церковь не оставляет паству в местах лишения свободы. В челябинского колонии №5 прошло таинство крещение. Православие приняли восемь детей осужденных женщин.

Обряд совершил настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» священник Евгений Кулаков.

— Здесь немало верующих, создана православная община. На территории режимного учреждения действует храм, где еженедельно совершаются божественные литургии, молебны, проводятся религиозные обряды, в том числе крещение — одно из основных таинств православной церкви. Креститься могут как взрослые, так и воспитанники, — рассказал начальник исправительного учреждения полковник внутренней службы Виктор Семенов.

Таинство крещения состоялось по просьбе осужденных и проходило с соблюдением всех церковных канонов.

Дом ребенка работает при женской ИК-5 уже 75 лет. Дети круглосуточно окружены неустанной заботой и вниманием педагогического и медицинского персонала. На территории установлена игровая площадка с горками, песочницей и велосипедной дорожкой. Здесь много развивающих игрушек и растут красивые цветы. Администрация старается сделать все возможное, чтобы дети не чувствовали себя обделенными.

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