ЕГЭ-2019 в Челябинской области: двое выпускников сдали по три экзамена на 100 баллов
Оглашены результаты ЕГЭ по биологии и информатике. Стобалльников в области стало больше, а двое выпускников на данный момент уже набрали по 300 баллов, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
По биологии стобалльников нет, но каждый третий набрал больше 60 баллов и заработал четверку, а 6% выпускников сдали экзамен на пять, набрав более 80 баллов.
По информатике 26 человек получили 100 баллов, 27% ребят заработали больше 80 баллов, 61% учеников получили более 60 баллов.
— По результатам последних экзаменов в Челябинской области двое выпускников смогли набрать 100 баллов сразу по трем предметам, — рассказали в минобре области.
Выпускник лицея № 31 из Челябинска Савелий Григорьев сдал на максимум баллов экзамены по русскому языку, профильной математике и информатике. А выпускница лицея №39 из Озерска Екатерина Санникова набрала максимум по русскому и английскому языкам, а также по информатике. Девушке не хватило всего 6 баллов по профильной математике, чтобы получить максимальные 400 баллов за четыре экзамена.
Всего в Челябинской области 170 стобалльников. Одиннадцать выпускников набрали максимум баллов по 2 предметам, и двое — по трем
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ИСТОЧНИК KP.RU