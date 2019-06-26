«Это Трамп виноват»: Чистомэн выложил у леса десятки мусорных мешков с оправданиями людей, которые свинячат на природе

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-26T16:18:24+03:00

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Челябинский супер-герой Чистомэн провел рейд под Копейском. Собрал мусор с поляны у дороги и выставил мешки в линию. На каждый прикрепил табличку с оправданиями, которые обычно говорят люди, бросая бумажку или бутылку на природе. Например: «это Трамп виноват», «я же не первый тут мусор бросаю», «а вы не мне это говорите, идите в мэрию…».

Виноваты все, но не я. Фото: vk.com/chisto_men

Таким способом общественник решил привлечь внимание к проблеме несанкционированных свалок, которых по области, да и по стране, полно.

Кошмар... Фото: vk.com/chisto_men

— Происходит это по совокупности причин: нежелание администрации вникать в проблемы частного сектора и решать их. А также быдло-мировоззрение большой части наших сограждан. Что делать? Администрации создавать инфраструктуру, которая исключит множество проблем. Есть множество кейсов, как это сделать. Было бы желание… Горожанам понять, что все, что находится снаружи за порогом квартиры, это тоже их собственность, которую нужно беречь и развивать, — написал Чистомэн.

Мешки с дороги супер-герой потом, конечно, вывез.

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ИСТОЧНИК KP.RU