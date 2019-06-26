2019-06-26T16:18:24+03:00
Общество

«Это Трамп виноват»: Чистомэн выложил у леса десятки мусорных мешков с оправданиями людей, которые свинячат на природе

Он выставил в шеренгу десятки полных пакетов с табличками
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В мешках мусор, собранный на поляне. Фото: vk.com/chisto_menВ мешках мусор, собранный на поляне. Фото: vk.com/chisto_men
Изменить размер текста:

Челябинский супер-герой Чистомэн провел рейд под Копейском. Собрал мусор с поляны у дороги и выставил мешки в линию. На каждый прикрепил табличку с оправданиями, которые обычно говорят люди, бросая бумажку или бутылку на природе. Например: «это Трамп виноват», «я же не первый тут мусор бросаю», «а вы не мне это говорите, идите в мэрию…».

Виноваты все, но не я. Фото: vk.com/chisto_men

Виноваты все, но не я. Фото: vk.com/chisto_men

Таким способом общественник решил привлечь внимание к проблеме несанкционированных свалок, которых по области, да и по стране, полно.

Кошмар... Фото: vk.com/chisto_men

Кошмар... Фото: vk.com/chisto_men

— Происходит это по совокупности причин: нежелание администрации вникать в проблемы частного сектора и решать их. А также быдло-мировоззрение большой части наших сограждан. Что делать? Администрации создавать инфраструктуру, которая исключит множество проблем. Есть множество кейсов, как это сделать. Было бы желание… Горожанам понять, что все, что находится снаружи за порогом квартиры, это тоже их собственность, которую нужно беречь и развивать, — написал Чистомэн.

Мешки с дороги супер-герой потом, конечно, вывез.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два южноуральских клуба вошли сотню лучших хоккейных команд Европы
В Челябинске в ДТП серьезно пострадали четыре человека
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: в регионе рекордное число стобалльников
В Челябинске садоводы зарыли свалку под землю
В Челябинской области нерадивый отец получил подряд две судимости за долги детям
«Была в неадекватном состоянии»: в Челябинске спасатели вытащили из воды 70-летнюю пенсионерку
В Челябинске против экс-замминистра экономического развития выдвинуто новое обвинение
Студент из Челябинска проиграл на ставках 25 чужих ноутбуков и планшетов
Ректор агроуниверситета в Челябинске официально ушел в отставку
ЕГЭ-2019 в Челябинской области: двое выпускников сдали по три экзамена на 100 баллов
Несколько пешеходов пострадали в аварии маршрутки и иномарки в Челябинске
Жители Челябинска рассказали, как им живется с Алексеем Текслером
В Кургане мать оштрафовали на 80 тысяч за то, что оставила детей дома одних
Дом семьи в Челябинской области затапливает фекалиями из-за того, что сосед неправильно установил канализацию
Главе Карталов, которого обвиняют в махинациях с жильем сирот, хотят дать почетного гражданина
Челябинская молодежь не спешит покидать родные места
Защищать многодетного Игоря Мотыгина в Челябинске будут два адвоката
В Челябинске возбудили дело из-за долгих отключений горячей воды