Убитая королева красоты из Магнитогорска перед смертью отправила маме фото

СЕГОДНЯ 21:58 2019-06-26T22:00:41+03:00

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В Магнитогорске начался громкий процесс по делу об убийстве модели Ксении Мецгер. На скамье подсудимых молодой автослесарь. По версии следствия, он забил девушку молотком, чтобы завладеть ее машиной.

Уголовное дело рассматривает выездная сессия Челябинского областного суда. Первое заседание состоялось 26 июня. На нем присутствовали родные и близкие погибшей.

Из их показаний выяснилось, что перед смертью Ксения отправила маме снимок из гаражного автосервиса. Девушка сфотографировала свою «Шкоду Октавию» на подъемнике. При этом в кадр случайно попала соседняя машина. Через несколько минут автослесарь жестоко расправился с хозяйкой иномарки.

— Никто из родных не знал, куда поехала Ксения на осмотр машины. Благодаря этому снимку оперативникам удалось вычислить место убийства за считанные часы. По госномеру случайно попавшей в кадр машины, они вышли на ее владельца. Тот объяснил, куда и кому отдал на ремонт свой автомобиль, — рассказали в суде.

Силовики нагрянули в гараж, где нашли детское автокресло из автомобиля Ксении. Оно-то и стало первой зацепкой.

Фото: социальные сети

Напомним, Ксению Мецгер нашли мертвой в прошлом году. Участница престижного конкурса красоты приехала в автосервис продать иномарку. Потенциальный покупатель —автослесарь — решил убить девушку. Он вывез тело Ксении за город на ее же авто и спрятал в лесополосе. На допросе автомеханик признался, что хотел продать иномарку по частям, чтобы рассчитаться с долгами. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU