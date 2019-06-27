2019-06-27T09:06:52+03:00
Происшествия

Шестеро человек пострадали в ночной аварии в Челябинске

Водитель потерял управление и выехал на встречку
Андрей АБРАМОВ
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Авария на Бродокалмакском тракте.Авария на Бродокалмакском тракте.
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В три часа ночи на Бродокалмакском тракте в Челябинске случилась серьезная авария. В районе СНТ «Учитель» столкнулись отечественная «двенадцатая» и Toyota. Пострадали шесть человек.

Известно, что за рулем ВАЗа был 19-летний парень. Он потерял управление и выехал на встречную полосу. Вместе с ним в машине ехали еще трое молодых людей.

— В автомобиле Toyota пострадали 44-летняя пассажирка и 13-летний подросток. Устанавливаем обстоятельства аварии, — рассказали в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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