В Челябинской области домашняя собака заразила бешенством 19-летнюю хозяйку

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-27T10:39:08+03:00

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В Коркино немецкая овчарка бросилась на свою же хозяйку и укусила ее. Инцидент произошел в одном из частных домов. Об этом сообщает местная газета «Горняцкая правда».

Девушка обратилась в больницу, врачи оказали ей помощь и велели как можно скорее проверить собаку на бешенство. Это заболевание смертельно опасно и, в случае чего, нужно немедленно начать лечение. Анализы показали, что овчарка была больна.

— Сейчас проводятся лечебно-профилактические мероприятия всех, имевших контакт с больной собакой. Решается вопрос о введении карантина, — рассказали в Челябинской межобластной ветеринарной лаборатории.

Ветеринары просят жителей не допускать контактов домашних животных с бродячими и дикими. А также не прикармливать уличных кошек и собак, чтобы во дворах не образовывались стаи. А также призывают привить своих питомцев от бешенства, если по каким-то причинам это еще не сделано.

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ИСТОЧНИК KP.RU