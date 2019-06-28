На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб
Ильменский фестиваль авторской песни открывается уже сегодня! С 28 по 30 июня, в 43-й раз, в Челябинскую область со всей страны съедутся поклонники творчества бардов.
На горнолыжном курорте «Солнечная долина», который фестиваль принимает с 2015 года, будут дежурить более 200 сотрудников экстренных служб и 29 единиц техники.
Пока другие на огромной поляне фестиваля отдыхают, службу будут нести полицейские, бригады «скорой помощи», сотрудники частных охранных предприятий, спасатели, пожарные.
Кстати, в фестивальные дни до ГЛК «Солнечная долина» от железнодорожной станции «Миасс-1» и обратно будет ходить автобус.
Расписание:
28 июня, пятница: 14.00-19.00;
29 июня, суббота: 9.00-22.00;
30 июня, воскресенье: 9.00-16.00.
Интервал движения — один час. Рейс может быть отложен на один час, если нет пассажиров к назначенному времени отправления. Стоимость билета — 30 руб.
Программа фестиваля — ЗДЕСЬ.
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ИСТОЧНИК KP.RU