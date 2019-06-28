2019-06-28T06:05:36+03:00
Общество

На Ильменском фестивале будут дежурить более 200 работников экстренных служб

В эти выходные Челябинская область собирает любителей авторской песни
Ольга АНТОНОВА
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Ильменский фестиваль - это море музыки под живую гитару. Фото: fondmityaev.ruИльменский фестиваль - это море музыки под живую гитару. Фото: fondmityaev.ru
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Ильменский фестиваль авторской песни открывается уже сегодня! С 28 по 30 июня, в 43-й раз, в Челябинскую область со всей страны съедутся поклонники творчества бардов.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина», который фестиваль принимает с 2015 года, будут дежурить более 200 сотрудников экстренных служб и 29 единиц техники.

Пока другие на огромной поляне фестиваля отдыхают, службу будут нести полицейские, бригады «скорой помощи», сотрудники частных охранных предприятий, спасатели, пожарные.

Кстати, в фестивальные дни до ГЛК «Солнечная долина» от железнодорожной станции «Миасс-1» и обратно будет ходить автобус.

Расписание:

28 июня, пятница: 14.00-19.00;

29 июня, суббота: 9.00-22.00;

30 июня, воскресенье: 9.00-16.00.

Интервал движения — один час. Рейс может быть отложен на один час, если нет пассажиров к назначенному времени отправления. Стоимость билета — 30 руб.

Программа фестиваля — ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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