2019-07-01T10:11:01+03:00
Экономика

ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса

В режиме одного окна он позволяет получить «под ключ» несколько услуг
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Фото: пресс-служба ВТБФото: пресс-служба ВТБ
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Банк ВТБ совместно с компанией АО «ЭСК» (бренд «Первый ОФД») запускает новый сервис для малого и среднего бизнеса. В режиме одного окна он позволяет получить «под ключ» несколько услуг (открыть расчетный счет и приобрести кассовую технику) и минимизировать финансовые и временные затраты. В первую очередь сервис ориентирован на предпринимателей, которые с 1 июля 2019 года обязаны использовать кассовую технику в соответствии с федеральным законом №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Предложение включает в себя набор инструментов и сервисов, необходимых для предпринимательской деятельности – бесплатное открытие и обслуживание в течение трех месяцев расчетного счета в банке ВТБ, договор с Первым ОФД на услугу по передаче кассовых чеков в ФНС России, онлайн-кассу с фискальным накопителем, электронно-цифровую подпись, бесплатную доставку и регистрацию кассы в ФНС – в полном соответствии с законодательством. Бизнесу также доступны консультации по получению налогового вычета для минимизации расходов на услуги оператора фискальных данных, приобретению и настройке онлайн-касс.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам решения, позволяющие на привлекательных и комфортных условиях организовать эффективное ведение бизнеса. Новый комплексный продукт обеспечит предпринимателей необходимым банковским обслуживанием на старте проекта, оборудованием для работы кассы и передачи фискальных данных, консультацией по всем сопутствующим вопросам. Использование новой услуги позволит качественно и в короткие сроки подготовиться к вступлению в силу изменений в законодательстве об осуществлении расчетов с клиентами в рамках ведения коммерческой деятельности», - отмечает заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«Для нас как ключевого игрока на рынке операторов фискальных данных сотрудничество с ВТБ позволяет предоставить предприятиям МСБ возможность по выгодной цене воспользоваться продуктовыми и технологическими решениями, в том числе аналитикой для управления бизнесом, которые ранее были доступны в основном крупному ритейлу. Мы предлагаем клиентам банка простые и интуитивно понятные сервисы, которые дополняют линейку финансовых услуг, что позволит удовлетворить основные потребности малого и среднего предпринимательства. Наша цель – это создание максимально комфортной безопасной бизнес-среды для российских предпринимателей, работающих с контрольно-кассовой техникой. Мы видим в этом будущее и формируем его сегодня», - комментирует директор по стратегии Первого ОФД Ирина Есипенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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