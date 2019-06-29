2019-06-29T07:44:30+03:00
Общество

Автомобиль чудом не пострадал, приняв на себя удар упавшего дерева в Челябинске

Хозяину даже не пришлось гнать машину в автосервис
Лидия ПЕСКОВА
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Машину спасло, что она стояла чуть в стороне от дерева. Фото: Наталья Батова.Машину спасло, что она стояла чуть в стороне от дерева. Фото: Наталья Батова.
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Инцидент произошел во дворе дома № 37 по Комсомольскому проспекту. Во время штормового порыва ветра от ветхого дерева отломилась верхняя часть и упала на припаркованную внизу легковушку, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Каким-то чудом машина выдержала удар, не получив существенных повреждений. Свидетели инцидента рассказывают, что хозяину даже не пришлось отгонять свой автомобиль в автосервис. Однако покинуть место парковки ему удалось не так быстро, пришлось ждать полицейских. Машина оказалась в плену зеленой кроны — ее пришлось вызволять.

МЧС предупреждает: если вы получили предупреждение о шквалистом ветре, то не паркуйте свои машины под кронами больших деревьев, а также рядом с конструкциями, которые могут разрушиться.

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В Челябинске дерево упало на автомобиль..Видео: сообщество "Типичный Челябинск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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