2019-06-29T08:17:45+03:00
Общество

Пианист из Челябинска получил медаль на конкурсе Чайковского и стал одним из лучших музыкантов в мире

Сегодня Дмитрий Шишкин живет в Москве и много гастролирует
Лидия ПЕСКОВА
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Дмитрий Шишкин на конкурсе Чайковского. Фото: личная страница героя в соцсетях.Дмитрий Шишкин на конкурсе Чайковского. Фото: личная страница героя в соцсетях.
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Молодой пианист Дмитрий Шишкин из Челябинска получил вторую премию и серебряную медаль на крупнейшем в мире классической музыки международном конкурсе исполнителей имени Чайковского, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

По словам самого музыканта, страсть к классической музыке у него с детства. Мама Дмитрия — педагог по фортепиано — начала заниматься с ним, когда парнишке было 2,5 года. А в три годика мальчик дал первый сольный концерт, репертуар которого состоял из композиций собственного сочинения.

— Благодаря участию мамы я настолько проникся музыкой, что другой профессии для себя не представлял, — признается 27-летний Дмитрий Шишкин.

В 11 лет паренек с семьей переехал в Москву. В столице Дмитрий окончил Школу имени Гнесиных и Московскую консерваторию. В 16 лет он победил в музыкальном конкурсе имени Шопена в Китае, а сейчас постоянно дает гастроли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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