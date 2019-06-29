2019-06-29T09:50:49+03:00
Общество

Загранпаспорт за три дня: в Челябинске объявили беспрецедентную акцию

Правда, она рассчитана исключительно на детей
Лидия ПЕСКОВА
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В сезон отпусков паспорт нужен как можно скорее.В сезон отпусков паспорт нужен как можно скорее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Весь июль Управление по вопросам миграции Челябинской области будет оформлять детские заграничные паспорта в сжатые сроки — всего в течении трех дней, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Акция «Заграничный паспорт за три дня» проводится в целях популяризации Единого портала для граждан, подавших заявления на оформление заграничного паспорта сроком действия 5 лет на детей до 14 лет через сайт «Госулуги», — замечают в пресс-службе.

Тем, кто не очень силен в интернете, сотрудники полиции помогут зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг и даже помогут оформить заявления.

Кстати, через Единый портал госуслуг сегодня можно оформить внутренний паспорт, регистрацию по месту жительства, приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, получить справку. При оплате госпошлины через портал предоставляется скидка 30%.

Акция «Заграничный паспорт за три дня» действует с 1 по 30 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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