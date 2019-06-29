Не ропщи, а ищи: кинологи из Кургана рассказали о пользе обмана собак
Кинологи из Кургана освоили новый метод подготовки служебных собак, который значительно повышает их работоспособность при досмотре транспорта и грузов, сообщает пресc-служба УФСИН России по Курганской области.
Метод очень простой и основан на безобидном обмане. Во время тренировок кинолог заставляет пса искать его любимую игрушку. А потом, когда пес выходит на смену, эту игрушку подкидывают в машину или же ее прячут в партию груза, пришедшего на досмотр.
— В такой ситуации работа для служебной собаки становится продолжением любимой игры. Поиск запретного превращается в радость. А работоспособность пса повышается, — замечают в пресс-службе.
В настоящее время в кинологической службе ведомства работают 138 служебных собак: семь из них научены находить взрывчатые вещества и наркотики, 39 охраняют периметр колоний, 92 собаки — поисковики широкого профиля.
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