Стая бродячих собак чуть было не загрызла ребенка в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-29T14:49:14+03:00

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Жители Копейка грызутся в социальных сетях словно собаки. На эмоции горожан вывел пост про бродячих животных.

— Когда-нибудь они нас съедят!

С такой подписью кто-то выложил в интернет фотографию бродячей стаи на Коммунистическом проспекте города. Фото увидели тысячи горожан, и почти триста оставили под снимком свой комментарий.

— У нас эти собаки на Томилова всех котов перегрызли. На детей сколько раз кидались! Хорошо, что взрослые рядом были! — сокрушается Анастасия Караваева.

— Чего страшного-то? Они на вас не кидаются. Они вас больше боятся и детей дебильных, которые палки да камни в них кидают! — защищает собак Кристина Максимовских.

Жители дома на Кожевникова, 2, тоже боятся выходить из подъезда. Фото: Айсель Керимова.

— У нас такие же собаки бегали. Сперва всех кошек в округе разодрали, а потом на ребенка кинулись. Мальчик шел по тротуару и никого не трогал. Благо, что мы с подругой оказались рядом. Если бы не мы и мужчина, который проезжал мимо, ребенка бы загрызли. Мы вызвали мальчику скорую, потому что укусить они его успели, — пишет Юлия Багаутдинова.

Судя по популярности поста, проблема бродячих животных в Копейске стоит очень остро.

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ИСТОЧНИК KP.RU