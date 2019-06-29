2019-06-29T15:14:28+03:00
Происшествия

Полицейский из Челябинской области задержал вора, находясь в отпуске

Легкий на подъем участковый оперативно отреагировал на ночной звонок земляка
Лидия ПЕСКОВА
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Грабитель успех похитить восемь чугунных крышек.Грабитель успех похитить восемь чугунных крышек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Копейске участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника по горячим следам. Для этого силовику пришлось выйти из отпуска посреди ночи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Участковому позвонил житель поселка Октябрьский и сообщил, что неизвестные крадут крышки канализационных люков. Несмотря на позднее время суток и то, что участковый уполномоченный находился в отпуске, он выехал по указанному адресу и задержал вора, который успел похитить восемь чугунных крышек, — рассказывают в пресс-службе.

Чуть позже на вызов прибыла следственно-оперативная группа. Ночного вора передали в ее руки. Задержанный за кражу 28-летний житель Коркино признался, что надеялся сдать чугунные крышки в пункт приема металла, а деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ночному воришке грозят два года колонии.

С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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