Полицейский из Челябинской области задержал вора, находясь в отпуске

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-29T15:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Копейске участковый уполномоченный полиции задержал злоумышленника по горячим следам. Для этого силовику пришлось выйти из отпуска посреди ночи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Участковому позвонил житель поселка Октябрьский и сообщил, что неизвестные крадут крышки канализационных люков. Несмотря на позднее время суток и то, что участковый уполномоченный находился в отпуске, он выехал по указанному адресу и задержал вора, который успел похитить восемь чугунных крышек, — рассказывают в пресс-службе.

Чуть позже на вызов прибыла следственно-оперативная группа. Ночного вора передали в ее руки. Задержанный за кражу 28-летний житель Коркино признался, что надеялся сдать чугунные крышки в пункт приема металла, а деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Ночному воришке грозят два года колонии.

С мужчины взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU