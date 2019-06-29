Драка водителей остановила движение у ТРК «Алмаз» в Челябинске
Таксист и рядовой автолюбитель устроили драку посреди дороги на Копейском шоссе у «Алмаза». За их машинами тут же образовалась пробка. Видео бессмысленной драки в субботу, 29 июня, очевидцы выложили в социальных сетях.
Молодой мужчина набросился с кулаками на пенсионера, который, судя по ролику, подрабатывает в такси. Сначала парень бьет пожилого человека руками, а потом подключает удары ногой. Очевидцы события даже не пытаются их разнять. Возможно, из-за того что поток на дороге весьма интенсивный.
В комментариях люди обвиняют в конфликте то того, то другого. Но самой лучшей, на взгляд редакции, репликой, стала эта.
— Нас в автошколе учили думать за соседей по потоку, заранее прикидывать возможную ситуацию, — написал Алексей Ханнанов.
— Так и должно быть! Водитель должен следить за ситуацией. Быть водителем, а не прокладкой, между сиденьем и рулем, — поддержал его Валера Ивасюк.
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В Челябинске водители дерутся у "Алмаза".Видео: сообщество "Регион-74".
ИСТОЧНИК KP.RU