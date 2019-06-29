2019-06-29T18:52:59+03:00
Общество

Две недели в воде: пловцы из Кургана хотят поставить оригинальный рекорд

Команда смельчаков проплывет по реке Тобол 730 километров
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы поставить новый рекорд, нужны недюженые силы.Чтобы поставить новый рекорд, нужны недюженые силы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 30 июня стартует первый в России заплыв КурганТобольск. За 15 дней смельчаки из разных регионов УрФО должны проплыть по реке Тобол расстояние длинною в 730 километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Во время заплыва спортсмены сделают 15 остановок в различных населенных пунктах. Здесь к основному составу смогут присоединиться любители. Заплыв завершится 15 июля. Если все пройдет успешно, в России зарегистрируют новый рекорд — «Самый быстрый эстафетный заплыв по рекам Сибири».

А в воскресенье, 30 июня, курганцев ждет официальное открытие заплыва. В этот день участники акции преодолеют символический участок пути. Заплыв начнется в полдень на пляже «Бабьи пески» и закончится у Кировского моста.

Следить за безопасностью спортсменов на протяжении всего пути будут сотрудники МЧС из Кургана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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