Две недели в воде: пловцы из Кургана хотят поставить оригинальный рекорд
В воскресенье, 30 июня стартует первый в России заплыв Курган — Тобольск. За 15 дней смельчаки из разных регионов УрФО должны проплыть по реке Тобол расстояние длинною в 730 километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области
Во время заплыва спортсмены сделают 15 остановок в различных населенных пунктах. Здесь к основному составу смогут присоединиться любители. Заплыв завершится 15 июля. Если все пройдет успешно, в России зарегистрируют новый рекорд — «Самый быстрый эстафетный заплыв по рекам Сибири».
А в воскресенье, 30 июня, курганцев ждет официальное открытие заплыва. В этот день участники акции преодолеют символический участок пути. Заплыв начнется в полдень на пляже «Бабьи пески» и закончится у Кировского моста.
Следить за безопасностью спортсменов на протяжении всего пути будут сотрудники МЧС из Кургана.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU