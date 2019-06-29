В Магнитогорске двухлетний ребенок выпил жидкость для чистки сантехники
Пока московский бомонд выясняет, была ли инсценировкой госпитализация Бари Алибасова, малыши из провинции на самом деле попадают в больницу с химическими ожогами пищевода. Только в Магнитогорске на этой неделе докторам пришлось спасать двух детей, попробовавших опасные жидкости, сообщает пресс-служба магнитогорской городской больницы № 3.
Двухлетний малыш попробовал щелочной раствор, предназначенный для чистки сантехники. А четырехлетний мальчик глотнул из бутылочки уксус. Оба ребенка получили серьезные химические ожоги и проходят лечение.
Медики лишний раз напоминают всем взрослым, что опасную химию нужно хранить в местах, куда не сможет забраться ребенок.
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ИСТОЧНИК KP.RU