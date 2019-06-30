Крупный пожар уничтожил рынок в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-30T07:17:56+03:00

Его тушили несколько часов и операция до сих пор не закончена

Изменить размер текста: A A

Глубокой ночью 30 июня на пульт диспетчеру пожарной охраны пришло сообщение: горит Центральная ярмарка в Магнитогорске. Через шесть минут первый расчет был на месте, чтобы оценить обстановку и начать тушение. На ранке загорелись одноэтажные павильоны из профнастила.

— Из-за позднего сообщения в экстренную службу и сильным порывам ветра пожар получил быстрое распространение. В район происшествия стянули значительные силы. Подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

На место ЧП приехало руководство пожарного гарнизона. Охваченную огнем территорию поделили на четыре зоны, в каждой из которых работают десятки пожарных.

— В 04.56 часов пожар локализован на площади в 2 300 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717477" frameborder="0"></iframe> Пожар в Магнитогорске: ранее утро, рынок еще дымится.

ИСТОЧНИК KP.RU