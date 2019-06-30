Крупный пожар уничтожил рынок в Магнитогорске
Глубокой ночью 30 июня на пульт диспетчеру пожарной охраны пришло сообщение: горит Центральная ярмарка в Магнитогорске. Через шесть минут первый расчет был на месте, чтобы оценить обстановку и начать тушение. На ранке загорелись одноэтажные павильоны из профнастила.
— Из-за позднего сообщения в экстренную службу и сильным порывам ветра пожар получил быстрое распространение. В район происшествия стянули значительные силы. Подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
На место ЧП приехало руководство пожарного гарнизона. Охваченную огнем территорию поделили на четыре зоны, в каждой из которых работают десятки пожарных.
— В 04.56 часов пожар локализован на площади в 2 300 квадратных метров. По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Угрозы для экологии также нет, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
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Пожар в Магнитогорске: ранее утро, рынок еще дымится.
ИСТОЧНИК KP.RU