Сурикатов научили кататься с горки в челябинском зоопарке

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-30T07:41:28+03:00

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В соцсетях набирает популярность видео, которое сняли сотрудники зоопарка в Челябинске. В зверинце живут несколько непоседливых сурикатов. Зоологи придумали им развлечение: установили крохотную горку. Но животные сначала не поняли, с какой стороны подступиться к подарку.

— Знаете, насколько проблематично объяснить сурикатам, что кататься с горки — это весело? Для этого на верх горки нам пришлось положить сверчков, чтобы был хоть какой-то стимул на нее подняться. И не прогадали. Первые сурикаты с горки запущены удачно! — сообщили в челябинском зоопарке.

В комментариях к видео люди благодарят сотрудников, снявших ролик, за хорошее настроение.

— Обратите внимание, там один все это время упорно что-то ест на вершине горки, пока остальные хоть и сверху вниз, но пытаются развлекаться, — пишут пользователи.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/717478" frameborder="0"></iframe> Сурикаты в челябинском зоопарке.Видео: vk.com/chelzoopark (группа VK "Челябинский Зоопарк")

ИСТОЧНИК KP.RU