В Челябинской области делают тротуары, которые толкают родителей с колясками под машины
Этот кадр сделан в Катав-Ивановске Челябинской области на улице Пугачевского. Хороший тротуар, хорошая лестница с крепкими перилами — видно, что не так давно обновляли. Однако рядом со всем этим великолепием происходит форменное безобразие. Пешеходы, которые гуляют с детьми в колясках, идут по проезжей части.
— В Катав-Ивановске каждый год делают дороги и тротуары, а про мам с колясками и инвалидов забывают, приходится ходить по дороге с оживленным движением. Это только малая часть где нет условий для движения людям с колясками, — рассказала жительница города Елена Кузовенкова.
В соцсетях одни ругают безответственных родителей, другие говорят, что таковыми их сделали местные проектировщики, которые создали столь крутые ступени, при этом не подумав обо всех пешеходах.
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ИСТОЧНИК KP.RU