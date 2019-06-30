В Челябинской области делают тротуары, которые толкают родителей с колясками под машины

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-30T07:57:31+03:00

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Этот кадр сделан в Катав-Ивановске Челябинской области на улице Пугачевского. Хороший тротуар, хорошая лестница с крепкими перилами — видно, что не так давно обновляли. Однако рядом со всем этим великолепием происходит форменное безобразие. Пешеходы, которые гуляют с детьми в колясках, идут по проезжей части.

— В Катав-Ивановске каждый год делают дороги и тротуары, а про мам с колясками и инвалидов забывают, приходится ходить по дороге с оживленным движением. Это только малая часть где нет условий для движения людям с колясками, — рассказала жительница города Елена Кузовенкова.

В соцсетях одни ругают безответственных родителей, другие говорят, что таковыми их сделали местные проектировщики, которые создали столь крутые ступени, при этом не подумав обо всех пешеходах.

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ИСТОЧНИК KP.RU