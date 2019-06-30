В Челябинске нарисовали пешеходный переход, который упирается в глухой забор

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-30T09:06:15+03:00

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В редакцию КП-Челябинск прислали фото жители улицы Игнатия Вандышева. Это район больницы скорой помощи на Северо-Западе. Здесь глубокой ночью вели дорожные работы — обновляли разметку.

— На нашей улице есть абсолютно загадочный пешеходный переход. «Зебра» упирается в забор СНТ. На другой стороне нет тротуара — лишь кусты, заваленные мусором. Дорожные знаки там установили достаточно давно, что уже выглядит как бездумное расточительство бюджета. Но продолжать и дальше вбухивать деньги в это... Абсурд! — рассказала местная жительница Юлия.

Челябинка добавила, еще два факта, которые подчеркивают всю халатность ситуации.

— Мы неоднократно жаловались в управление дорожного хозяйства Челябинска с просьбой пропылесосить улицу Вандышева. Здесь с весны разбросаны реагенты, которыми топили снег. Представляете, какие пылевые бури поднимаются? А ведь это единственная дорога по которой жители нашего района могут дойти до остановки на Братьев Кашириных. Диспетчер принимает заявку, но ничего не делают. Перпендикулярно Вандышева идет улица Художника Русакова. Здесь тоже есть «зебра», реально нужная. Покрытие давно стерлось, но его никто не обновляет.

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ИСТОЧНИК KP.RU