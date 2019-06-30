Вандалы изуродовали трамвай в Челябинске
Трамваи в Челябинске итак в пору заносить в Красную книгу, но нашлись люди, которые решили изуродовать подвижной состав. В соцсети выложили кадры, котороые сделано в депо. Трамвай №17 неизвестные расписали граффити. Но не аккуратными и стильными рисунками, а просто залили окна черной краской, а на кузове изобразили подобие волны.
Пользователи соцсетей возмущены поступком вандалов.
— Что за манера портить чужое имущество?
— Свинство-то какое, намалевали дичь какую-то.
— Издалека похоже на что-то футуристичное. А вообще это вандализм, слов нет
— Все кроме мазни черным баллончиком у первой двери, издалека даже неплохо. А так да, руки уродам оборвать!
— Нужно писать заявление в полицию!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU