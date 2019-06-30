Вандалы изуродовали трамвай в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-30T10:14:55+03:00

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Трамваи в Челябинске итак в пору заносить в Красную книгу, но нашлись люди, которые решили изуродовать подвижной состав. В соцсети выложили кадры, котороые сделано в депо. Трамвай №17 неизвестные расписали граффити. Но не аккуратными и стильными рисунками, а просто залили окна черной краской, а на кузове изобразили подобие волны.

Пользователи соцсетей возмущены поступком вандалов.

— Что за манера портить чужое имущество?

— Свинство-то какое, намалевали дичь какую-то.

— Издалека похоже на что-то футуристичное. А вообще это вандализм, слов нет

— Все кроме мазни черным баллончиком у первой двери, издалека даже неплохо. А так да, руки уродам оборвать!

— Нужно писать заявление в полицию!

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ИСТОЧНИК KP.RU