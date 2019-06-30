Водитель троллейбуса из Челябинска завел ручную ворону
Водитель троллейбуса из Челябинска приручил ворону. Об этом рассказали в группе VK «Челябинский транспорт», где сидят сотрудники городских депо. В сообщество выложили видеодоказательства необычной дружбы.
Кадры сняты на конечной ПКиО. Птица подлетает к мужчине и сидит рядом с ним на лавочке. Тот подкармливает ее, поглаживает ворону по спине, а та и не возражает.
В следующем кадре ворона, словно ручная, сидит на руке у своего товарища и даже дается поглядиться женщине.
— Сотрудники челябинского транспорта самые талантливые и дружелюбные люди на свете! — пишут комментарии к ролику.
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Приручил ворону в Челябинске.
ИСТОЧНИК KP.RU