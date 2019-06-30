В троллейбусах и трамваях Челябинска теперь можно платить банковскими картами
С 1 июля 2019 года в троллейбусах и трамваях Челябинска начинают принимать к оплате банковские карты. Но только те, что поддерживают бесконтактную оплату — NFC. Таким «пластиком» можно расплачиваться, прислоняя его к терминалу.
Также бесконтактную оплату поддерживают некоторые модели смартфонов. Проезд в троллейбусе обойдется в 20 рублей, трамвае — 23 рубля.
В соцсетях по этому поводу челябинцы устроили ликование.
— Как долго я этого ждал!
— Плачу везде только банковской картой, наличку держал только для проезда. Теперь точно буду ездить только на общественном транспорте, — пишут комментарии пользователи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU