2019-06-30T15:08:01+03:00
Общество

В троллейбусах и трамваях Челябинска теперь можно платить банковскими картами

Стоимость проезда при этом отличаться не будет
Андрей АБРАМОВ
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В троллейбусах Челябинска теперь можно платить банковскими картами.В троллейбусах Челябинска теперь можно платить банковскими картами.Фото: Андрей АБРАМОВ
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С 1 июля 2019 года в троллейбусах и трамваях Челябинска начинают принимать к оплате банковские карты. Но только те, что поддерживают бесконтактную оплату — NFC. Таким «пластиком» можно расплачиваться, прислоняя его к терминалу.

Также бесконтактную оплату поддерживают некоторые модели смартфонов. Проезд в троллейбусе обойдется в 20 рублей, трамвае — 23 рубля.

В соцсетях по этому поводу челябинцы устроили ликование.

— Как долго я этого ждал!

— Плачу везде только банковской картой, наличку держал только для проезда. Теперь точно буду ездить только на общественном транспорте, — пишут комментарии пользователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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