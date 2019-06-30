Троллейбус и такси столкнулись в центре Челябинска
Днем 30 июня в центре Челябинска троллейбус врезался в машину «Яндекс. Такси». Случилось это на перекрестке проспекта Ленина и Рождественского.
— Троллейбус, желая проехать с минимальным отклонением, задел машину такси, — пишут очевидцы.
Однако другие пользователи соцсетей внесли коррективы в обстоятельства аварии.
— На фото не видно, но в аварию попало еще одно авто. Ему в багажник въехал таксист. Они ждали аварийного комиссара, когда ехал этот троллейбус. И уже он зацепил иномарку.
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ИСТОЧНИК KP.RU