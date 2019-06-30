2019-06-30T15:49:05+03:00
Происшествия

Троллейбус и такси столкнулись в центре Челябинска

В соцсетях спорят, кто виноват в аварии
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Авария случилась на проспекте Ленина.Авария случилась на проспекте Ленина.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Днем 30 июня в центре Челябинска троллейбус врезался в машину «Яндекс. Такси». Случилось это на перекрестке проспекта Ленина и Рождественского.

— Троллейбус, желая проехать с минимальным отклонением, задел машину такси, — пишут очевидцы.

Однако другие пользователи соцсетей внесли коррективы в обстоятельства аварии.

— На фото не видно, но в аварию попало еще одно авто. Ему в багажник въехал таксист. Они ждали аварийного комиссара, когда ехал этот троллейбус. И уже он зацепил иномарку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 1 июля жители Челябинской области будут платить за электричество новой компании
Жители Челябинска продолжают жаловаться на засилье уличной рекламы
В Челябинске обнаружили уголок нью-йоркского парка
Трактор и Курчатов стали символами Челябинска на оригинальной карте России
Жителя Челябинска, который устроил пьяное ДТП, будут судить
Музыканты «Би-2» показали всему миру «королевский» туалет в Магнитогорске
1 июля в Челябинской области будут бушевать грозы
В троллейбусах и трамваях Челябинска теперь можно платить банковскими картами
Названа предварительная причина масштабного пожара на ярмарке в Магнитогорске
Водитель троллейбуса из Челябинска завел ручную ворону
Пожар на ярмарке в Магнитогорске тушили свыше восьми часов
Вандалы изуродовали трамвай в Челябинске
Полицейские охраняют операцию по тушению масштабного пожара в Магнитогорске
На трассе в Челябинской области две фуры измяли легковушку
В Челябинске нарисовали пешеходный переход, который упирается в глухой забор
Жительница Челябинской области украла из магазина косметику на восемь тысяч рублей
В Челябинской области делают тротуары, которые толкают родителей с колясками под машины
Сурикатов научили кататься с горки в челябинском зоопарке
Крупный пожар уничтожил рынок в Магнитогорске
«Monster fish»: рыбак поймал на Южном Урале гигантскую щуку
В Магнитогорске пройдет панихида по жертвам взрыва 31 декабря