2019-06-30T16:52:46+03:00
Общество

Музыканты «Би-2» показали всему миру «королевский» туалет в Магнитогорске

И извинились перед магнитогорцами за проблемы со звуком
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Музыканты сфотографировались с туалетом.Музыканты сфотографировались с туалетом.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

29 июня в Магнитогорске отмечали 90-летие города. На праздник пригласили группу «Би-2». Концертную площадку устроили под открытым небом неподалеку от монумента «Тыл — фронту». Горожане были в восторге от выступления. А вот коллектив поразила не только публика.

— Магнитогорск, спасибо! За сценой: эксклюзивный сортир ручной работы с Wi-FI, телевизором, набором эротических журналов и ненавязчивой музыкой в исполнении Кенни Джи — только для «Би-2», — написал у себя инстаграме Лева из «Би-2».

В комментариях под фото, пользователи назвали условия для группы «королевскими».

— Майкл Джексон бы обзавидовался в свое время, — пишут в соцсетях.

Кстати, во время выступленияя несколько раз были проблемы со звуком. Артисты принесли извинения публике:

— Мы с вами, кажется, немного перестарались. По крайней мере для местной аппаратуры нашего общего напора оказалось точно многовато — она аж пару раз отключилась... Благо, все удалось оперативно починить. Спасибо, Магнитогорск! Превосходный вечер, несмотря ни на что! Еще раз с праздником ваш замечательный город!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 1 июля жители Челябинской области будут платить за электричество новой компании
Жители Челябинска продолжают жаловаться на засилье уличной рекламы
В Челябинске обнаружили уголок нью-йоркского парка
Трактор и Курчатов стали символами Челябинска на оригинальной карте России
Жителя Челябинска, который устроил пьяное ДТП, будут судить
Троллейбус и такси столкнулись в центре Челябинска
1 июля в Челябинской области будут бушевать грозы
В троллейбусах и трамваях Челябинска теперь можно платить банковскими картами
Названа предварительная причина масштабного пожара на ярмарке в Магнитогорске
Водитель троллейбуса из Челябинска завел ручную ворону
Пожар на ярмарке в Магнитогорске тушили свыше восьми часов
Вандалы изуродовали трамвай в Челябинске
Полицейские охраняют операцию по тушению масштабного пожара в Магнитогорске
На трассе в Челябинской области две фуры измяли легковушку
В Челябинске нарисовали пешеходный переход, который упирается в глухой забор
Жительница Челябинской области украла из магазина косметику на восемь тысяч рублей
В Челябинской области делают тротуары, которые толкают родителей с колясками под машины
Сурикатов научили кататься с горки в челябинском зоопарке
Крупный пожар уничтожил рынок в Магнитогорске
«Monster fish»: рыбак поймал на Южном Урале гигантскую щуку
В Магнитогорске пройдет панихида по жертвам взрыва 31 декабря