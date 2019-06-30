Музыканты «Би-2» показали всему миру «королевский» туалет в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-30T16:52:46+03:00

И извинились перед магнитогорцами за проблемы со звуком

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29 июня в Магнитогорске отмечали 90-летие города. На праздник пригласили группу «Би-2». Концертную площадку устроили под открытым небом неподалеку от монумента «Тыл — фронту». Горожане были в восторге от выступления. А вот коллектив поразила не только публика.

— Магнитогорск, спасибо! За сценой: эксклюзивный сортир ручной работы с Wi-FI, телевизором, набором эротических журналов и ненавязчивой музыкой в исполнении Кенни Джи — только для «Би-2», — написал у себя инстаграме Лева из «Би-2».

В комментариях под фото, пользователи назвали условия для группы «королевскими».

— Майкл Джексон бы обзавидовался в свое время, — пишут в соцсетях.

Кстати, во время выступленияя несколько раз были проблемы со звуком. Артисты принесли извинения публике:

— Мы с вами, кажется, немного перестарались. По крайней мере для местной аппаратуры нашего общего напора оказалось точно многовато — она аж пару раз отключилась... Благо, все удалось оперативно починить. Спасибо, Магнитогорск! Превосходный вечер, несмотря ни на что! Еще раз с праздником ваш замечательный город!

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ИСТОЧНИК KP.RU