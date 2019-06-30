Жителя Челябинска, который устроил пьяное ДТП, будут судить
Вскоре Центральный райсуд Челябинска начнет разбирать дело водителя, который учинил пьяное ДТП 19 января. За рулем Toyota Camry он вылетел на встречную полосу и протаранил Mazda 6. Но на этом все только начиналось.
После первого столкновения, машина продолжила движение по Братьев Кашириных. В районе перекрестка с Чайковского, иномарка столкнулась с Hyundai Elantra. В последней легковушке пострадали три человека. Среди них один ребенок.
— Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции водитель был задержан. Суда он ожидает в следственно изоляторе, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Ему грозит до семи лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU