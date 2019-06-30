2019-06-30T17:00:29+03:00
Происшествия

Жителя Челябинска, который устроил пьяное ДТП, будут судить

Пострадали три человека
Андрей АБРАМОВ
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Из-за пьяного водителя пострадали три человека.Из-за пьяного водителя пострадали три человека.Фото: СОЦСЕТИ
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Вскоре Центральный райсуд Челябинска начнет разбирать дело водителя, который учинил пьяное ДТП 19 января. За рулем Toyota Camry он вылетел на встречную полосу и протаранил Mazda 6. Но на этом все только начиналось.

После первого столкновения, машина продолжила движение по Братьев Кашириных. В районе перекрестка с Чайковского, иномарка столкнулась с Hyundai Elantra. В последней легковушке пострадали три человека. Среди них один ребенок.

— Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции водитель был задержан. Суда он ожидает в следственно изоляторе, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ему грозит до семи лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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