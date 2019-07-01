В Магнитогорске пятые сутки ищут 28-летнего жителя

СЕГОДНЯ 05:36 2019-07-01T05:36:29+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните по указанным номерам или в полицию - 102.

Он пропал из дома 28 июня

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Александра Князева разыскивают родственники, волонтеры и полиция. 28 июня он ушел из дома №36 по улице Маяковского, и больше его никто не видел. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» распространили ориентировку в соцсетях.

Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза.

Александр был в красной футболке, синих джинсах и черных кроссовках.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните по номерам: 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис или в полицию — 102.

ИСТОЧНИК KP.RU