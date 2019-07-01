Работницы сельской автомойки устроили пикантную фотосессию в Челябинской области
Автомойка мечты или суровый челябинский маркетинг? В соцсети «ВКонтакте» выложили рекламное объявление с пикантными фотографиями сотрудниц.
— Два вида услуг. Самообслуживание за 100 руб. или обслуживание автомойщиц по полному тарифу, — написано в группе села Октябрьское Челябинской области в ВК.
На снимках — женщины средних лет в коротюсеньких шортах и ярких цветных лифчиках (возможно, это верх от купальника). Мнение пользователей соцсети разделилось.
Вот такие задорные автомойщицы. Фото: vk.com/public65169224
— Класс! Везде бы такие мойки, — прокомментировал Евгений Олегович.
— Ужас! Смешно же! — написала Оксана Иванова.
Другие паблики растащили фотоснимки. Кто-то подписал их «автомойка мечты», кто-то — «суровый челябинский маркетинг».
А вы бы хотели, чтобы вам так помыли машину? Фото: vk.com/public65169224
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ИСТОЧНИК KP.RU