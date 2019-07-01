Работницы сельской автомойки устроили пикантную фотосессию в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:45 2019-07-01T06:17:06+03:00

В соцсетях назвали это суровым маркетингом

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Автомойка мечты или суровый челябинский маркетинг? В соцсети «ВКонтакте» выложили рекламное объявление с пикантными фотографиями сотрудниц.

— Два вида услуг. Самообслуживание за 100 руб. или обслуживание автомойщиц по полному тарифу, — написано в группе села Октябрьское Челябинской области в ВК.

На снимках — женщины средних лет в коротюсеньких шортах и ярких цветных лифчиках (возможно, это верх от купальника). Мнение пользователей соцсети разделилось.

Вот такие задорные автомойщицы. Фото: vk.com/public65169224

— Класс! Везде бы такие мойки, — прокомментировал Евгений Олегович.

— Ужас! Смешно же! — написала Оксана Иванова.

Другие паблики растащили фотоснимки. Кто-то подписал их «автомойка мечты», кто-то — «суровый челябинский маркетинг».

А вы бы хотели, чтобы вам так помыли машину? Фото: vk.com/public65169224

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ИСТОЧНИК KP.RU