Жители Зауралья одобрили розовые шорты на мужчинах

СЕГОДНЯ 06:12 2019-07-01T09:33:46+03:00

Парень в розовых коротких шортах в общественном транспорте. Фото: vk.com/inkurg

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В группе «Интересный Курган» выложили фотографию молодого мужчины в коротеньких ярко-розовых шортах. На контрасте с ними — брутальный рюкзак и татуировки на ногах. В таком виде парень ехал в общественном транспорте.

— Парень в розовых шортах — это вообще нормально? — подписали снимок в паблике.

Судя по комментариям, ответ на этот вопрос утвердительный.

— Какая тебе разница, в чем он!? — написал Илья Никитин.

— Прям шок — парень в розовых шортах! Фотограф дикий. А в спортивных штанах с туфлями — это лучше? — высказался Дмитрий Скорык.

— Каждый ходит в том, в чем ему удобно, — добавила Татьяна Алексеева.

И дальше четыре десятка комментариев в таком же духе. Все поддержали мужчину в розовых шортах и осудили фотографа.

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ИСТОЧНИК KP.RU