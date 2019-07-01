Жители Зауралья одобрили розовые шорты на мужчинах
В группе «Интересный Курган» выложили фотографию молодого мужчины в коротеньких ярко-розовых шортах. На контрасте с ними — брутальный рюкзак и татуировки на ногах. В таком виде парень ехал в общественном транспорте.
— Парень в розовых шортах — это вообще нормально? — подписали снимок в паблике.
Судя по комментариям, ответ на этот вопрос утвердительный.
— Какая тебе разница, в чем он!? — написал Илья Никитин.
— Прям шок — парень в розовых шортах! Фотограф дикий. А в спортивных штанах с туфлями — это лучше? — высказался Дмитрий Скорык.
— Каждый ходит в том, в чем ему удобно, — добавила Татьяна Алексеева.
И дальше четыре десятка комментариев в таком же духе. Все поддержали мужчину в розовых шортах и осудили фотографа.
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ИСТОЧНИК KP.RU