2019-07-01T07:15:22+03:00
Общество

Жителям Челябинска предлагают выбрать врачей, которые примут участие в следующей «Территории здоровья»

«Поликлиника под открытым небом» снова заработает в конце августа
Валентина ВАГАНОВА
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Голосование будет идти до 12 июля.Голосование будет идти до 12 июля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Регулярно в центре Челябинска работает площадка «Территория здоровья». Челябинцы могут бесплатно, без талонов и очередей, пройти различные обследования, получить консультацию врачей и узнать основы здорового образа жизни.

В следующий раз «поликлиника под открытым небом» заработает в конце августа, в честь Дня города. Какие специалисты будут вести прием, решат сами жители.

— Высказать свое мнение можно на сервисе электронных голосований «Активный житель 74» до 12 июля. Ваши предложения обязательно будут учтены при составлении программы очередной «Территории здоровья», — рассказали в администрации города.

В списке на портале предложены восемь специалистов: ревматолог, гастроэнтеролог, диетолог, психиатр, нарколог, онколог, инфекционист и аллерголог. Проголосовать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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