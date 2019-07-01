Жителям Челябинска предлагают выбрать врачей, которые примут участие в следующей «Территории здоровья»

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-01T07:15:22+03:00

Голосование будет идти до 12 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Поликлиника под открытым небом» снова заработает в конце августа

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Регулярно в центре Челябинска работает площадка «Территория здоровья». Челябинцы могут бесплатно, без талонов и очередей, пройти различные обследования, получить консультацию врачей и узнать основы здорового образа жизни.

В следующий раз «поликлиника под открытым небом» заработает в конце августа, в честь Дня города. Какие специалисты будут вести прием, решат сами жители.

— Высказать свое мнение можно на сервисе электронных голосований «Активный житель 74» до 12 июля. Ваши предложения обязательно будут учтены при составлении программы очередной «Территории здоровья», — рассказали в администрации города.

В списке на портале предложены восемь специалистов: ревматолог, гастроэнтеролог, диетолог, психиатр, нарколог, онколог, инфекционист и аллерголог. Проголосовать можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU